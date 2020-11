Il chiarimento: 'In Sicilia la domenica ok all'asporto in bar, ristoranti e pizzerie' (Di sabato 21 novembre 2020) Coronavirus, ordinanza di Musumeci: in Sicilia negozi chiusi la domenica e nei festivi 20 novembre 2020 In Sicilia anche i panifici resteranno aperti la domenica e i festivi 21 novembre 2020 Deroga, ... Leggi su palermotoday (Di sabato 21 novembre 2020) Coronavirus, ordinanza di Musumeci: innegozi chiusi lae nei festivi 20 novembre 2020 Inanche i panifici resteranno aperti lae i festivi 21 novembre 2020 Deroga, ...

NewSicilia : Arriva il chiarimento da parte della Regione Siciliana: ecco cosa è stato stabilito per ristoranti, pasticcerie, pi… - infoitinterno : Il chiarimento: 'In Sicilia la domenica ok all'asporto in bar, ristoranti e pizzerie' - MaraBussani : #CasaLettori #SentieriLetterari [..]il mio scopo principale,venendo in viaggio in Sicilia,non è stato di osservare… - pinino65 : #DPCM #Coronavirus #CoronavirusSicilia Il #chiarimento: 'In #Sicilia la #domenica ok all'asporto in #bar,… - Man115tn1 : RT @PalermoToday: Il chiarimento: 'In Sicilia la domenica ok all'asporto in bar, ristoranti e pizzerie' -