I vaccini al cinema, l'idea di Ilaria Capua: "Le sale sono i luoghi ideali per la somministrazione" (Di sabato 21 novembre 2020) Il vaccino anti COVID somministrato al cinema: la virologa Ilaria Capua propone che le sale cinematografiche vengano destinate per accogliere chi si sottoporrà alla profilassi: ecco perché. La virologa Ilaria Capua propone che le sale cinematografiche vengano usate per somministrare il vaccino anti COVID. Lo scrive sulle pagine del Corriere della Sera, spiegando che sarebbe una "convergenza insperata" tra due settori, quello sanitario e quello del cinema e dell'intrattenimento, questi ultimi colpiti molto duramente dalla pandemia (le sale italiane sono nuovamente chiuse da quasi un mese). Questa, nel dettaglio, la proposta della virologa: "Vi è già una modalità di ingresso controllata ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 novembre 2020) Il vaccino anti COVID somministrato al: la virologapropone che letografiche vengano destinate per accogliere chi si sottoporrà alla profilassi: ecco perché. La virologapropone che letografiche vengano usate per somministrare il vaccino anti COVID. Lo scrive sulle pagine del Corriere della Sera, spiegando che sarebbe una "convergenza insperata" tra due settori, quello sanitario e quello dele dell'intrattenimento, questi ultimi colpiti molto duramente dalla pandemia (leitalianenuovamente chiuse da quasi un mese). Questa, nel dettaglio, la proposta della virologa: "Vi è già una modalità di ingresso controllata ...

MassimoSantoma2 : RT @AnnalisaChirico: Crisanti in versione no Vax, Capua con i vaccini al cinema...E se anche gli scienziati si dessero una regolata? Leggi… - mspeduzzi : RT @AnnalisaChirico: Crisanti in versione no Vax, Capua con i vaccini al cinema...E se anche gli scienziati si dessero una regolata? Leggi… - AnnalisaChirico : Crisanti in versione no Vax, Capua con i vaccini al cinema...E se anche gli scienziati si dessero una regolata? Leg… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'La gara a chi la spara più grossa'. Annalisa #Chirico contro Ilaria #Capua: 'Vaccinare le persone nei #cinema, ma che… - Gennar05 : @maxdantoni Il tesserino per i vaccini è una cosa, se per entrare in un cinema bisogna esibirlo come pensano alcuni… -