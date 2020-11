I problemi di questa vignetta di Natangelo su Laura Ravetto (Di sabato 21 novembre 2020) C’è una questione che oggi gli account sovranisti sottolineano e che, oggettivamente, rappresenta un problema. Va sempre espressa solidarietà a una donna, quando viene attaccata con una frase sessista (sebbene con intento satirico), qualsiasi sia il suo schieramento politico. Ora, Laura Ravetto ha appena cambiato schieramento politico (ma questo è un altro problema, che non riguarda la discussione nel merito), passando da Forza Italia alla Lega. E proprio per questo è stata oggetto di una vignetta di Natangelo in cui si raffigura un rattristato Berlusconi che dice: «Peccato, era brava la Ravetto, sapeva fare una cosa con la lingua che…». La reticenza finale non sottrae molto all’immaginazione, in realtà. LEGGI ANCHE > Feltri e i doppi sensi contro Ravetto: «Dove va sono ca**i suoi? ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 21 novembre 2020) C’è una questione che oggi gli account sovranisti sottolineano e che, oggettivamente, rappresenta un problema. Va sempre espressa solidarietà a una donna, quando viene attaccata con una frase sessista (sebbene con intento satirico), qualsiasi sia il suo schieramento politico. Ora,ha appena cambiato schieramento politico (ma questo è un altro problema, che non riguarda la discussione nel merito), passando da Forza Italia alla Lega. E proprio per questo è stata oggetto di unadiin cui si raffigura un rattristato Berlusconi che dice: «Peccato, era brava la, sapeva fare una cosa con la lingua che…». La reticenza finale non sottrae molto all’immaginazione, in realtà. LEGGI ANCHE > Feltri e i doppi sensi contro: «Dove va sono ca**i suoi? ...

MatteoRichetti : Ad oggi non credo che questo Governo si stia dimostrando all'altezza di affrontare questa situazione. Questa legisl… - CottarelliCPI : Come viene calcolato l’Rt, l'indice più importante per decidere i lockdown? Lo chiariamo in questa breve nota: - Bobbi793 : @amodeomatrix Incredibile che i governi di tutto il mondo non si limitino a stampare moneta dal nulla per risolvere… - sickodamante : @Anna68398069 @antonelladami @Antonie34106935 non sappiamo cosa succede a porte chiuse ... non possiamo stare qui t… - explor40 : @DuzziNicoletta @Lilliflo Questa spontanea 'pedata' nella sabbia rappresenta davvero una risposta liberatoria ai ta… -

Ultime Notizie dalla rete : problemi questa Perché PS5 è introvabile: marketing o problemi di produzione? Money.it Covid, vuoti di memoria e spaesamento: è la nebbia cognitiva che attacca il cervello Colpito un malato su tre

Il Covid-19 non colpisce soltanto i polmoni. Dopo aver contratto il contagio ed essere guarita, una persona su venti evidenzia conseguenze più o meno transitorie a danno del cervello.

La pandemia è una chance per ripensare gli spazi urbani: ecco la ‘Charta’ per le città post Covid

Italia Nostra e il movimento culturale ReWriters organizzano un incontro in diretta Facebook il 23 novembre, dalle ore 18.00 alle 20.00, per riscrivere il rapporto tra cultura e territorio alla luce d ...

Il Covid-19 non colpisce soltanto i polmoni. Dopo aver contratto il contagio ed essere guarita, una persona su venti evidenzia conseguenze più o meno transitorie a danno del cervello.Italia Nostra e il movimento culturale ReWriters organizzano un incontro in diretta Facebook il 23 novembre, dalle ore 18.00 alle 20.00, per riscrivere il rapporto tra cultura e territorio alla luce d ...