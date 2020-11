I problemi di questa vignetta di Natangelo su Laura Ravetto (Di sabato 21 novembre 2020) C’è una questione che oggi gli account sovranisti sottolineano e che, oggettivamente, rappresenta un problema. Va sempre espressa solidarietà a una donna, quando viene attaccata con una frase sessista (sebbene con intento satirico), qualsiasi sia il suo schieramento politico. Ora, Laura Ravetto ha appena cambiato schieramento politico (ma questo è un altro problema, che non riguarda la discussione nel merito), passando da Forza Italia alla Lega. E proprio per questo è stata oggetto di una vignetta di Natangelo in cui si raffigura un rattristato Berlusconi che dice: «Peccato, era brava la Ravetto, sapeva fare una cosa con la lingua che…». La reticenza finale non sottrae molto all’immaginazione, in realtà. LEGGI ANCHE > Feltri e i doppi sensi contro Ravetto: «Dove va sono ca**i suoi? ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 21 novembre 2020) C’è una questione che oggi gli account sovranisti sottolineano e che, oggettivamente, rappresenta un problema. Va sempre espressa solidarietà a una donna, quando viene attaccata con una frase sessista (sebbene con intento satirico), qualsiasi sia il suo schieramento politico. Ora,ha appena cambiato schieramento politico (ma questo è un altro problema, che non riguarda la discussione nel merito), passando da Forza Italia alla Lega. E proprio per questo è stata oggetto di unadiin cui si raffigura un rattristato Berlusconi che dice: «Peccato, era brava la, sapeva fare una cosa con la lingua che…». La reticenza finale non sottrae molto all’immaginazione, in realtà. LEGGI ANCHE > Feltri e i doppi sensi contro: «Dove va sono ca**i suoi? ...

MatteoRichetti : Ad oggi non credo che questo Governo si stia dimostrando all'altezza di affrontare questa situazione. Questa legisl… - CottarelliCPI : Come viene calcolato l’Rt, l'indice più importante per decidere i lockdown? Lo chiariamo in questa breve nota: - butwhenever : Gli anni scorsi: 'Che palle il Natale, che oalle il -che facciamo a Capodanno?- Mbè... problemi risolti, no? Mò neanche questa va bene? - SoFiA23630193 : so che non so socializzare per niente con persone nuove ma veramente mi sto impegnando senza risultati perchè comu… - valeobrien_ : RT @ComitiniAlessia: devo dire una cosa ma cercherò di essere calma eh.. LA FOTTUTA MASCHERINA NON SERVE A NIENTE SE TENETE IL NASO FUORI!… -

Ultime Notizie dalla rete : problemi questa I problemi di design della PS5 e la riprogettazione del designer Breccia Tuttoinformatico L'esperanto la lingua comune essere parola

Del fatto che bambini appunto di Paesi estremamente poveri ma diciamo che sostanzialmente ingiustizia riguarda un po'tutti i Paesi di fatto non anglofoni bene costoro debbano spendere risorse proprie ...

Carrara, il sindaco: «Non voglio l'esercito per strada, ma per aiutare con tamponi e tracciamento»

Il primo cittadino torna sulla sua proposta a Giani: «Non chiedo i militari per controllare la gente ma per allestire un drive through. Numeri in salita». Sono mille gli attualmente positivi ...

Del fatto che bambini appunto di Paesi estremamente poveri ma diciamo che sostanzialmente ingiustizia riguarda un po'tutti i Paesi di fatto non anglofoni bene costoro debbano spendere risorse proprie ...Il primo cittadino torna sulla sua proposta a Giani: «Non chiedo i militari per controllare la gente ma per allestire un drive through. Numeri in salita». Sono mille gli attualmente positivi ...