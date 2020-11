I Patriots chiave espongono l’epico contrattacco di Trump che smaschererà e distruggerà il Deep State democratico criminale

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 21 novembre 2020) Oggi vi portiamo aggiornamenti video molto importanti da tre persone di cui dovete ascoltare i messaggi. Il primo è Jeffrey Prather, ex operatore SOCOM, agente della DEA e analista dell’intelligence governativa. Come quasi tutti i patrioti, Prather è stato demonizzato e aggredito dallo stato profondo, ma è sopravvissuto e continua a portare un potente messaggio pro-America a tutti coloro che cercano la verità. ( JeffreyPrather.com )Prather ha appena pubblicato un nuovo video che è stato trasmesso in streaming ieri, 19 novembre. La descrizione:Q Up! JSOC In! Biden addebitato!Q = ECW! SOCOM vs! DIA vs CIA! USMS vs FBI! Flynn Shadows the Shadow Gov! Ripristino vs Risveglio. Questo è tutt’altro che finito.Guarda la trasmissione completa di Prather qui: Alcuni punti di ciò di cui Prather parla in questo video: L’ordine esecutivo di ...