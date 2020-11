I padroni di casa rientrano improvvisamente, ladro 20enne, scoperto, si lancia nel vuoto dal terzo piano, morto sul colpo (Di sabato 21 novembre 2020) Un ragazzo di soli 20 anni è stato scoperto dai proprietari di casa mentre stava portando a termine un furto in un appartamento. Il ragazzo ha tentato una fuga disperata, gettandosi nel vuoto dal terzo piano. Forse il ladro non aveva calcolato da quale altezza si stava lanciando e si è schiantato sull’asfalto. Sono risultati inutili i soccorsi. Il 20 enne era morto sul colpo. Il tentativo di furto è avvenuto a Biella, in via Ogliaro. Il ragazzo è morto in seguito a un’emorragia interna. Leggi su baritalianews (Di sabato 21 novembre 2020) Un ragazzo di soli 20 anni è statodai proprietari dimentre stava portando a termine un furto in un appartamento. Il ragazzo ha tentato una fuga disperata, gettandosi neldal. Forse ilnon aveva calcolato da quale altezza si stavando e si è schiantato sull’asfalto. Sono risultati inutili i soccorsi. Il 20 enne erasul. Il tentativo di furto è avvenuto a Biella, in via Ogliaro. Il ragazzo èin seguito a un’emorragia interna.

UffailnickA : @stocazzzzzo Credo che per l'entusiasmo me la rischierò, e arriverò a 700 mt da casa Comunque a 200, in piena città… - cvatelli_alsugo : Volevo esser chiaro, Io non ce l’ho con i lombardo-veneti, ma visto che votano per un buon 80% partiti sovranari, i… - aramini_maria : RT @Sergiof42272531: @NicolaPorro @BrunoVespa Forse perché quando c'era Mussolini si costruiva, si lavorava, si faceva, si era padroni a ca… - AndreaMaddeche : @trattomale E con questo, quanti sono i tuoi 'padroni di casa' ? :) Bello, lui ! - GiovanniMario12 : RT @entitasommerse: Chi va sotto a prendersela con le sue mani la risposta, fa il prepotente col mare. A noi spetta solo la superficie, que… -

Ultime Notizie dalla rete : padroni casa Scoperto dai padroni di casa si getta dal terzo piano: ladro ventenne morto a Biella La Stampa Ravenna – Sambenedettese: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ravenna - Sambenedettese del 22 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C ...

Verissimo anticipazioni 21 novembre: tutti gli ospiti di oggi

Verissimo: speciale sulla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Tra poche ore su Canale 5 andrà in onda una nuovissima puntata di Uomini e donne. Il programma c ...

La partita Ravenna - Sambenedettese del 22 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C ...Verissimo: speciale sulla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Tra poche ore su Canale 5 andrà in onda una nuovissima puntata di Uomini e donne. Il programma c ...