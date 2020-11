I medici olandesi potranno sedare i pazienti prima dell’eutanasia | “Va impedito che diventino violenti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 21 novembre 2020) Amsterdam, 21 nov – Il governo olandese ha introdotto nuove regole che consentiranno aidi dare sonniferi o calmanti aidi somministrare i farmaci per l’eutanasia. Le nuove regole hanno lo scopo di impedire aidi diventare violentidella loro morte “programmata”. CalmantiI funzionarisono stati costretti a introdurre il nuovo regolamento dopo che la condanna per omicidio di un medico è stata annullata in appello. Secondo il Daily Mail, la dottoressa Marinou Arends è stata infatti condannata per omicidio dopo aver drogato la bevanda di un paziente della casa di cura in cui lavoravadi iniettarle il farmaco fatale. La paziente era affetta da demenza avanzata e non ...