I dati sul coronavirus di oggi | sabato 21 novembre

(Di sabato 21 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 34.764 nuovi casi di contagio da, e 692 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 37.821 (116 in più rispetto a ieri), di cui 3.758 nei reparti di terapia

ricpuglisi : La benevola concessione del Principe @istsupsan che fornisce i dati sul #Covid19 alla Duchessa Accademia dei Lincei… - chetempochefa : “I dati di Moderna sul vaccino anti-Covid sono straordinari, un'efficacia al 94,5% è impressionante. Dopo i risulta… - lucatremolada : Criteri diversi per definire chi è ricoverato, dati incerti sul totale dei posti disponibili. E nessuna informazion… - Roby56100668 : @lucaserafini4 @SerieA @FcCrotoneOff @OfficialSSLazio Mentre Perugia Juve del maggio 2000 fu regolare .. soprattutt… - giusycilia : Comprendo che si chieda trasparenza sui dati,ed il primo è l’assessore @ruggerorazza a dirsi disponibile,ma fermiam… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul

Il Post

La Sicilia è rimasta in zona arancione. La cabina di regia ha riscontrato per l’Isola un indice Rt a 1,14, in calo dall’1,8 della settimana precedente. In questa situazione la giunta Musumeci si muove ...La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi ...