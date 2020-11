«Hold-Up» è un caso, costruito sulle fake-news (Di domenica 22 novembre 2020) Holdup significa “rapina” o “fregatura”, come quella subita dai francesi grazie alla pandemia. Il coronavirus infatti ha fornito l’occasione perché un’élite sovranazionale di miliardari confiscasse il potere e instaurasse una dittatura tecno-sanitaria e finanziaria basata sull’inganno. È questa, in sintesi, la tesi del documentario cospirazionista Hold-Up dell’ex giornalista Pierre Barnérias, autoprodotto e circolato sulle principali piattaforme di streaming raccogliendo milioni di visualizzazioni. Il documentario è un catalogo delle principali teorie del complotto circolate in questi mesi, narrate attraverso la voce … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 22 novembre 2020)up significa “rapina” o “fregatura”, come quella subita dai francesi grazie alla pandemia. Il coronavirus infatti ha fornito l’occasione perché un’élite sovranazionale di miliardari confiscasse il potere e instaurasse una dittatura tecno-sanitaria e finanziaria basata sull’inganno. È questa, in sintesi, la tesi del documentario cospirazionista-Up dell’ex giornalista Pierre Barnérias, autoprodotto e circolatoprincipali piattaforme di streaming raccogliendo milioni di visualizzazioni. Il documentario è un catalogo delle principali teorie del complotto circolate in questi mesi, narrate attraverso la voce … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Una produzione francese che sostiene di sbugiardare le grandi case farmaceutiche e i colossi della tecnologia. Sullo sfondo i concetti di Nuovo ordine mondiale e del “reset” ...

