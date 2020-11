Hockey ghiaccio | Alps League 2020-2021 | vincono Fassa | Asiago e Val Pusteria

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) Sabato sera davvero spettacolare per i colori italiani quello che si è giocato questa sera per la. I tre derby che erano in scena non hanno lesinato in fatto di emozioni e hanno visto il successo diin casa di Gherdeina, quello netto interno disu Vipiteno, infine Valsupera Cortina nel finale. HC Gherdeina –Falcons 2-5: vittoria importante perche si rilancia dopo tre ko di fila. I padroni di casa passano in vantaggio con Gluck dopo 6:37, ma Tedesco pareggia subito su assist di Mizzi al minuto 10:54.prosegue e al minuto 27:50 passa a condurre con la rete di Hermansson su assist dello stesso Tedesco. Il 3-1 lo realizza Mizzi in ...