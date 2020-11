Haaland pazzesco | quattro gol in mezz’ora e il Dortmund vola

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Clamorosa performance di Erlingche toglie il suodalle sabbie mobii realizzandoreti in poco più diNon si vince il Golden Boy per caso: Erlingè stato letteralmente devastante anche contro l’Herta Berlino realizzano addirittura un poker nel solo secondo tempo. E dire che il suo Borussiaaveva chiuso sotto di una rete la prima frazione. Poi, però, il bomber norvegese è salito in cattedra conducendo al 5-2 finale i gialloneri e, nel finale, ha lasciato posto al baby fenomeno Moukoko, che così ha stabilito il nuovo record di precocità in Bundesliga. Leggi su Calcionews24.com