Guida alla scelta della scuola superiore

Leggi su panorama

(Di sabato 21 novembre 2020) Qualescegliere? Come affrontare lacon i propri figli? Che cosa aspettarsi dconoscenza virtuale delle scuole, in tempo di Covid? Nel mese degli open day, ecco una breve road map per decidere al meglio a quale istituto iscrivere i vostri figli. A cura dei professori Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, autori di Basta Studiare! e Leggere per Piacere. Prima puntata: Tempi e strategie. Alea iacta est, il dado è (quasi) tratto, ci siamo ormai. Incalzano gli open day, si cumulano le informazioni, le agende sono fitte di appuntamenti, tutti virtuali quest'anno, con le presentazioni delle scuole superiori di secondo grado. Sullo schermo si alternano dirigenti scolastici, vicepresidi, referenti per l'orientamento, alunni ed ex alunni, si moltiplicano tabelle e dati, materie curricolari e ...