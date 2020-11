Gualtieri si appoggia agli amici americani per la privatizzazione di Mps | Bank of America e Orrick

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 novembre 2020) Per ladi Mps,punta su due. Infatti, il governo italiano avrebbe sceltoofcome consulenti finanziari e legali per aiutare il Tesoro a ottenere un accordo di fusione per la banca salvata Monte dei Paschi come parte del suo piano di. Lo riporta in esclusiva l’agenzia Reuters, citando tre fonti vicine alla questione. Il ministero dell’Economia mira a concludere una fusione con un pari più sano nel 2021, affermano le fonti, per garantire una soluzione a lungo termine per la banca, che è soggetta a rischi legali e attività di scarsa qualità. Il Monte dei Paschi ha comunicato che i suoi buffer patrimoniali dovrebbero scendere al di sotto dei requisiti minimi ...