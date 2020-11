Griglia di partenza MotoGP Portimao: risultati e classifica. Pole di Oliveira, 2° Morbidelli. 17° Valentino Rossi (Di sabato 21 novembre 2020) Il Motomondiale 2020 vedrà culminare domani, domenica 22 novembre, il fine settimana del GP di Portogallo, con la gara che si disputerà a Portogallo, e sarà valida come come ultima del calendario della MotoGP. Pole di Miguel Oliveira, 2° Franco Morbidelli, 12° Andrea Dovizioso, 15° Francesco Bagnaia, 17° Valentino Rossi, 18° Danilo Petrucci, 19° Lorenzo Savadori. Griglia DI partenza GP PORTOGALLO MotoGP 2020 1 88 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.5 1’38.8922 21 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.2 1’38.936 0.044 / 0.044 3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.0 1’39.038 0.146 / 0.102 4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.5 1’39.156 0.264 / 0.118 5 20 ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Il Motomondiale 2020 vedrà culminare domani, domenica 22 novembre, il fine settimana del GP di Portogallo, con la gara che si disputerà a Portogallo, e sarà valida come come ultima del calendario delladi Miguel, 2° Franco, 12° Andrea Dovizioso, 15° Francesco Bagnaia, 17°, 18° Danilo Petrucci, 19° Lorenzo Savadori.DIGP PORTOGALLO2020 1 88 MiguelPOR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.5 1’38.8922 21 FrancoITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.2 1’38.936 0.044 / 0.044 3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.0 1’39.038 0.146 / 0.102 4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.5 1’39.156 0.264 / 0.118 5 20 ...

