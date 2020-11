Grande Fratello Vip, il retroscena su Patrizia De Blanck: Senza biancheria intima… In stanza è micidiale» (Di sabato 21 novembre 2020) . Patrizia De Blanck continua a essere al centro del pettegolezzo nella casa del Grande Fratello Vip. Molti dei suoi compagni d’avventura lamentano cattivi odori ogni volta che si avvicinano facendo allusioni sulla sua scarsa igiene intima. Intanto, a Pomeriggio 5 emerge un retroscena. «Non porta la biancheria intima, ogni volta che si alzava dal divano dovevo abbassarle la gonna», ha detto in collegamento Fulvio Abbate. L’intellettuale è intervenuto commentando le accuse dei concorrenti del Grande Fratello: «Sono eccessivi, la sua è una stanza Senza presa d’aria… Che non usa la biancheria intima lo sanno tutti. È un fatto culturale». I ragazzi a tavola avevano parlato delle abitudini della contessa: ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 21 novembre 2020) .Decontinua a essere al centro del pettegolezzo nella casa delVip. Molti dei suoi compagni d’avventura lamentano cattivi odori ogni volta che si avvicinano facendo allusioni sulla sua scarsa igiene intima. Intanto, a Pomeriggio 5 emerge un. «Non porta laintima, ogni volta che si alzava dal divano dovevo abbassarle la gonna», ha detto in collegamento Fulvio Abbate. L’intellettuale è intervenuto commentando le accuse dei concorrenti del: «Sono eccessivi, la sua è unapresa d’aria… Che non usa laintima lo sanno tutti. È un fatto culturale». I ragazzi a tavola avevano parlato delle abitudini della contessa: ...

