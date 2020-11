“Grande Fratello Vip”, il gossip hot: Rocco Siffredi vuole Giada De Blanck in un film (Di sabato 21 novembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip con il ruolo di dispensare pillole di gossip, alcune vere e altre no, Giacomo Urtis ha di recente rivelato un pettegolezzo riguardante la figlia della contessa Patrizia De Blanck e Rocco Siffredi. Giada De Blanck e Rocco Siffredi Il famosissimo chirurgo dei vip ha svelato nel corso della giornata L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 21 novembre 2020) Nella casa del GrandeVip con il ruolo di dispensare pillole di, alcune vere e altre no, Giacomo Urtis ha di recente rivelato un pettegolezzo riguardante la figlia della contessa Patrizia DeDeIl famosissimo chirurgo dei vip ha svelato nel corso della giornata L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Ufficiale! L'avventura di Grande Fratello VIP continua... anche a Natale, a Capodanno, all'Epifania... e fino ai pr… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - Late90sblondie : Tutti che pensano sia impossibile rimanere dentro a Natale, secondo me il grande fratello ci ripensa e prolunga fin… - Frances20439089 : @ritadallachiesa @lauraravetto @lauraboldrini @jole_santelli Viviamo In Un Mondo Dove Regna L’Ipocrisia Cara Rita T… -

Ultime Notizie dalla rete : “Grande Fratello I prodotti Ebrand al Grande Fratello Vip 2020 Affaritaliani.it