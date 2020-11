Grande Fratello VIP, Dayane Mello a Rosalinda Cannavò: “Sono gelosa” (video) (Di sabato 21 novembre 2020) Ci voleva la nomination di Dayane Mello per portare una nuova scossa nella casa del Grande Fratello VIP. La concorrente che ha come suo punto di riferimento Rosalinda Cannavò. Dayane si è sentita particolarmente irritata dai giudizi di alcuni degli inquilini. In più, si sarebbe sentita delusa dall’amica che, a suo parere, da qualche tempo starebbe pensando più alle azioni che compie in casa, soprattutto dopo i filmati che hanno mostrato lei e la modella in atteggiamenti molto ravvicinati. Rosalinda e Dayane a questo punto discutono animatamente. L’attrice a sua volta ha lamentato il fatto che Dayane si sia sfogata con gli inquilini con il quale ha stretto amicizia al posto che farlo con lei: “Io non mi sono mai ... Leggi su gossipblog (Di sabato 21 novembre 2020) Ci voleva la nomination diper portare una nuova scossa nella casa delVIP. La concorrente che ha come suo punto di riferimentosi è sentita particolarmente irritata dai giudizi di alcuni degli inquilini. In più, si sarebbe sentita delusa dall’amica che, a suo parere, da qualche tempo starebbe pensando più alle azioni che compie in casa, soprattutto dopo i filmati che hanno mostrato lei e la modella in atteggiamenti molto ravvicinati.a questo punto discutono animatamente. L’attrice a sua volta ha lamentato il fatto chesi sia sfogata con gli inquilini con il quale ha stretto amicizia al posto che farlo con lei: “Io non mi sono mai ...

