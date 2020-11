Grande Fratello Vip, Briatore e Gregoraci: "Fake news" e contro-smentita, il giallo delle ultime ore (Di sabato 21 novembre 2020) Come prima, più di prima: la coppia Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo la separazione, potrebbe tornare unita più che mai. Al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 va in onda un sogno per i fan. Rewind. La Gregoraci al GF Vip dice che Briatore vorrebbe sposarla di nuovo. Tutto accade durante il lockdown, che trascorrono insieme: l'imprenditore cambia idea e fa il primo passo. Ma lei non dà alcuna risposta, su Chi Briatore smentisce parlando di Fake news. E ci pensa Signorini ad informare la Gregoraci di tutta la faccenda (secondo lei Briatore potrebbe non aver preso bene la vicenda). Ma Elisabetta continua a dire di non aver mentito. Allora Alfonso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Come prima, più di prima: la coppia Elisabettae Flavio, dopo la separazione, potrebbe tornare unita più che mai. AlVip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 va in onda un sogno per i fan. Rewind. Laal GF Vip dice chevorrebbe sposarla di nuovo. Tutto accade durante il lockdown, che trascorrono insieme: l'imprenditore cambia idea e fa il primo passo. Ma lei non dà alcuna risposta, su Chismentisce parlando di. E ci pensa Signorini ad informare ladi tutta la faccenda (secondo leipotrebbe non aver preso bene la vicenda). Ma Elisabetta continua a dire di non aver mentito. Allora Alfonso ...

