'Grande Fratello Vip 5': l'opinione di Isa sulla ventesima puntata (Di sabato 21 novembre 2020) Io direi che questa cosetta degli schieramenti in puntata dovrebbero farla più spesso, eh, perché come cadono le maschere in queste occasioni mai. A suo tempo generò un macello il fatto che Francesco Oppini si schierasse dalla parte di Tommaso Zorzi invece che da quella di Matilde Brandi (e ci abbiamo tirato su un mese di puntate su tutte le relative liti e incomprensioni) e per come hanno agito i vipppppoooooooni nella puntata di ieri ci sarebbe abbastanza materiale per farli scannare almeno un altro paio di settimane, se solo autori e conduttore fossero del mestiere. A parte che, in generale, alla luce di tutto quello che Patrizia De Blanck ha detto, fatto e continua a dire e fare nella Casa in un clima di totale impunità nei suoi confronti, trovo già assurdo che ci si schieri dalla sua parte, ma le scelte di alcuni concorrenti mi hanno lasciata ...

