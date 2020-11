GP Portogallo, Oliveira: 'Una pole speciale, ma devo finire il lavoro' (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo aver regalato la vittoria sul circuito di casa alla KTM , Miguel Oliveira vuole farsi lo stesso regalo, e le premesse sono più che ottimali. Il portoghese infatti è stato finora profeta in patria,... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo aver regalato la vittoria sul circuito di casa alla KTM , Miguelvuole farsi lo stesso regalo, e le premesse sono più che ottimali. Il portoghese infatti è stato finora profeta in patria,...

GazzettinoL : Brevi di sport del 21 Novembre Calcio serie B il Lecce travolge la Reggiana 7-1 ------------------------- Moto GP… - Delio92 : 1° pole in #motogp per #oliveira. La guadagna proprio nel gp di casa in Portogallo proprio al 1° anno in cui la mot… - repubblica : MotoGp, Portogallo: Oliveira in pole, Morbidelli secondo [di Massimo Calandri] [aggiornamento delle 19:09] - Sport_Mediaset : #GPPortogallo, #Oliveira: 'Pole speciale, gran lavoro del team'. #Morbidelli: 'Sapevo di essere veloce'.… - SPress24 : MotoGP, Qualifiche GP di Portogallo: pole di Oliveira, Rossi 12°, Mir 20° -