GP Portogallo, le dichiarazioni dopo le qualifiche (Di sabato 21 novembre 2020) Finita la giornata di qualifiche del GP del Portogallo, è tempo di ascoltare le dichiarazioni dei piloti di punta. In quest’ultimo sabato dell’anno, che termina una stagione piena di emozioni, vale la pena di scoprire in che modo la vivono i protagonisti. Ma prima, rivediamo consa è successo nella sessione appena conclusa. Il link è qui sotto. GP Portogallo qualifiche MotoGP: Oliveira prima pole Che cosa hanno detto i piloti? Le dichiarazioni post qualifiche del GP del Portogallo Miguel Oliveira (polesitter): “Sono riuscito a spingere sin dall’inizio. Mi sento davvero a mio agio con la moto, mi diverto molto, e tutto è arrivato in maniera molto naturale. La KTM è pronta per la gara e stiamo compiendo tutti i passi per essere protagonisti. Se ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Finita la giornata didel GP del, è tempo di ascoltare ledei piloti di punta. In quest’ultimo sabato dell’anno, che termina una stagione piena di emozioni, vale la pena di scoprire in che modo la vivono i protagonisti. Ma prima, rivediamo consa è successo nella sessione appena conclusa. Il link è qui sotto. GPMotoGP: Oliveira prima pole Che cosa hanno detto i piloti? Lepostdel GP delMiguel Oliveira (polesitter): “Sono riuscito a spingere sin dall’inizio. Mi sento davvero a mio agio con la moto, mi diverto molto, e tutto è arrivato in maniera molto naturale. La KTM è pronta per la gara e stiamo compiendo tutti i passi per essere protagonisti. Se ...

