Governo | 5G e fondazione cyber Parla Avenia Confindustria Digitale

(Di sabato 21 novembre 2020) Si fa presto a dire. Ma non ci può essere transizione senza una road map. Il presidente diCesaremostra a Formiche.net la cartina che hanno già tracciato le piccole e medie imprese italiane del settore. Dagli investimenti nel 5G all’Intelligenza artificiale, ecco come salire sul treno del Next Generation Eu e abbandonare una volta per tutte il fondo della classifica europea. Per farlo, spiega, serve anche un centro nevralgico per la sicurezza cibernetica italiana, che chiami a raccolta l’industria, la ricerca, l’intelligence. Per questo l’Istituto italiano disicurezza (Iic) rimosso all’ultimo dalla manovra “è un’idea buona e deve essere recuperata”. Presidente, a che punto è la transizione? Per fare un bilancio dobbiamo attenerci ...