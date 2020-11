Gol Ronaldo Juventus Cagliari 1-0: la sblocca il portoghese -VIDEO- (Di sabato 21 novembre 2020) GOL – La Juventus torna in campo dopo la pausa Nazionali. Dopo il pareggio amaro di Roma contro la Lazio, i bianconeri tornano a Torino all’Allianz Stadium e sfidano il Cagliari di Di Francesco. Tante sorprese nell’undici di Pirlo. Szcesny in porta con De Ligt Demiral e Danilo a formare la linea a 3 in fase d’impostazione. A centrocampo sulle fasce Bernardeschi e Cuadrado con Arhtur e Rabiot in mezzo. A rimorchio delle due punto, Ronaldo e Morata c’è Kulusevski. Juventus Cagliari le formazioni, chi gioca Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre: Leggi anche: Juventus Cagliari streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 21 novembre 2020) GOL – Latorna in campo dopo la pausa Nazionali. Dopo il pareggio amaro di Roma contro la Lazio, i bianconeri tornano a Torino all’Allianz Stadium e sfidano ildi Di Francesco. Tante sorprese nell’undici di Pirlo. Szcesny in porta con De Ligt Demiral e Danilo a formare la linea a 3 in fase d’impostazione. A centrocampo sulle fasce Bernardeschi e Cuadrado con Arhtur e Rabiot in mezzo. A rimorchio delle due punto,e Morata c’è Kulusevski.le formazioni, chi gioca Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre: Leggi anche:streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano ...

forumJuventus : CT: 'Juve, Ronaldo ha fame. Sei volte a segno in campionato, il portoghese ha frenato in Europa. Riparte dai 27 gol… - guich76 : RT @capuanogio: #Ronaldo sta segnando un gol ogni 53’ in campo in questo avvio di stagione (uno ogni 41’ in campionato). Pare abbastanza i… - AlessandroPicc1 : Primi 45 minuti convincenti, #Ronaldo macchina da gol infermabile, leggenda. Stranamente bene #Bernardeschi - LeonardoMizzi : RT @capuanogio: #Ronaldo sta segnando un gol ogni 53’ in campo in questo avvio di stagione (uno ogni 41’ in campionato). Pare abbastanza i… - M0reMarco : Aggiornamento per quelli che non sono ancora riusciti a collegarsi con Dazn: Gol di Ronaldo ? Gol annullato a causa… -