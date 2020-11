"Gli indifferenti" rinascono dalle loro ceneri. Ecco il film sulla borghesia del terzo millennio - (Di sabato 21 novembre 2020) Cinzia Romani Il regista Guerra Seràgnoli riadatta il libro che impose Alberto Moravia È dagli anni Sessanta del secolo scorso che il cinema prende a pugni e calci la borghesia, da Marco Bellocchio in giù. E adesso che tale classe sociale sembra erasa, almeno in Occidente, dove incalza la nuova borghesia delle masse migranti e i medio-piccolo borghesi italiani, ormai proletarizzati, escono dai tinelli per recarsi alla Caritas, c'è chi ha voglia di misurarsi con «quella gente che può guardare altrove, vivendo una vita ego-riferita», per dirla con il regista Leonardo Guerra Seràgnoli. Classe 1980, studi e visibilità tra Boston, New York e Berlino; amato da Nanni Moretti e collaboratore dell'autrice di best-seller Banana Yoshimoto, l'artista romano firma Gli indifferenti - ora ristampato da Bompiani - ispirandosi al ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Cinzia Romani Il regista Guerra Seràgnoli riadatta il libro che impose Alberto Moravia È dagli anni Sessanta del secolo scorso che il cinema prende a pugni e calci la, da Marco Bellocchio in giù. E adesso che tale classe sociale sembra erasa, almeno in Occidente, dove incalza la nuovadelle masse migranti e i medio-piccolo borghesi italiani, ormai proletarizzati, escono dai tinelli per recarsi alla Caritas, c'è chi ha voglia di misurarsi con «quella gente che può guardare altrove, vivendo una vita ego-riferita», per dirla con il regista Leonardo Guerra Seràgnoli. Classe 1980, studi e visibilità tra Boston, New York e Berlino; amato da Nanni Moretti e collaboratore dell'autrice di best-seller Banana Yoshimoto, l'artista romano firma Gli- ora ristampato da Bompiani - ispirandosi al ...

