Gli azzurri convocati a Lech-Zuers 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Il 26-27 novembre l'appuntamento nel Vorarlberg: ecco i nomi de. Ci sono nove ragazze in gara e solo quattro gli uomini. Chi sono ? Sono già ufficiali le convocazioni degli italiani per i due paralleli in programma giovedì 26, con la gara femminile, e venerdì 27 a Lech/Zuers. Saranno gli unici due paralleli di questa coppa del mondo. Saranno solo quattro gli uomini che gareggeranno venerdì: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani e Hannes Zingerle. Assenti Manfred Moelgg e Simon Maurberger, per differenti motivi, e Alex Vinatzer operato nelle scorse ore per una appendicectomia. Le ragazze convocate Sono invece nove le ragazze protagoniste giovedì 26. Ci saranno Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, ma anche Lara Della Mea, Martina Peterlini e Marta Rossetti, oltre a Nicol Delago, Roberta Melesi e Laura ...

