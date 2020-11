Giulia Sol: in rosso saluta “Tale e Quale” tra le lacrime – FOTO (Di sabato 21 novembre 2020) La bella bergamasca pubblica quattro scatti in cui saluta lo show che l’ha fatta conoscere al pubblico e ringrazia tutti con le lacrime agli occhi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia SOL (@Giuliasol ) Giulia Sol è un’attrice classe ’95, sin da piccola ha nutrito la passione per il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 21 novembre 2020) La bella bergamasca pubblica quattro scatti in cuilo show che l’ha fatta conoscere al pubblico e ringrazia tutti con leagli occhi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSOL (@sol )Sol è un’attrice classe ’95, sin da piccola ha nutrito la passione per il L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Tale e Quale, Giulia Sol e il suo difetto: il dolce gesto di Alessandra Amoroso - parloamestessa : RT @citizenworld__: Giulia Sol la più sottovalutata di quest'edizione #Taleequaleshow - LuciaVirginauta : RT @matildestreuve: La mia classifica: 1)Virginio 2)Lidia schillaci 3)Jessica Morlacchi 4) Agostino Penna 5)Giulia Sol 6) Pago 7)France… - ___________lisa : RT @gaston914: Cioè non hanno fatto standing Ovation per Penna o per Virginio e la fanno per Monte e Giulia Sol?!?! #taleequaleshow https:/… - ___________lisa : RT @matildestreuve: La mia classifica: 1)Virginio 2)Lidia schillaci 3)Jessica Morlacchi 4) Agostino Penna 5)Giulia Sol 6) Pago 7)France… -