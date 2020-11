Giulia De Lellis frequenta Carlo Beretta? La foto incriminata (Di sabato 21 novembre 2020) Mentre il gossip sul loro flirt è arrivato anche nella casa del Grande Fratello Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembrano fare sempre più sul serio. Lui, infatti, avrebbe anche pubblicato una storia piuttosto palese! Su di loro non è ancora stata fatta chiarezza da parte dei diretti interessati ma ormai, complici stories, paparazzate e indizi vari Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembrano davvero una coppia. La loro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 21 novembre 2020) Mentre il gossip sul loro flirt è arrivato anche nella casa del Grande FratelloDesembrano fare sempre più sul serio. Lui, infatti, avrebbe anche pubblicato una storia piuttosto palese! Su di loro non è ancora stata fatta chiarezza da parte dei diretti interessati ma ormai, complici stories, paparazzate e indizi variDesembrano davvero una coppia. La loro Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : NELLA CLIP DI IRAMA PRETENDO LA STORIA CON GIULIA DE LELLIS #Amici20 - r_tl13 : @distortedzellet Eh si mi sembra giusto lui vuole imitare Damante e la fidanzata Giulia de Lellis?????? - GRJudge_ : RT @anxietyball19: Dayane sul gossip di Beretta e la De Lellis: ma è molto amico di Damante, non lo farebbe mai. Giulia: #gfvip https://t.c… - Pluviophile_G : RT @anxietyball19: Dayane sul gossip di Beretta e la De Lellis: ma è molto amico di Damante, non lo farebbe mai. Giulia: #gfvip https://t.c… - _virginia23 : Sitara di #matrimonioaprimavistaitalia secondo me si sente un po’ troppo Giulia De Lellis -