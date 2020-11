Giugliano | lettera di encomio ai medici del San Giuliano | “Una vera eccellenza”

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 21 novembre 2020) Se la seconda ondata ha sommerso come una valanga gli ospedali campani, costringendo il personale sanitario a fare turni massacranti per assistere e curare i pazienti covid. Al Sandisi cerca non solo di combattere in prima linea l’emergenza sanitaria, ma anche di assicurare l’assistenza ai pazienti affetti da altre patologie., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.