"Giù le mani dal Natale?". Lilli Gruber, il primo pensiero è sempre Salvini: come apre Otto e Mezzo (Di sabato 21 novembre 2020) "Giù le mani dal Natale, così Matteo Salvini ha attaccato il governo che invece ci invita a un Natale più sobrio e con meno cenoni. Ma concretamente cosa vuol dire?". Lilli Gruber ha aperto in questo modo la puntata di sabato 21 novembre di Otto e Mezzo, confermando il curioso "vizietto" di nominare spesso il segretario della Lega, soprattutto in apertura. Dopo la pubblicità di La7, la Gruber si è rivolta subito alla sottosegretaria Sandra Zampa, che sull'argomento ha risposto così: "Le parole di Salvini si commentano da sole. Noi dobbiamo considerare due ambiti diversi: in quello della sfera familiare non possono esistere delle norme per controllare cosa avviene e questo è evidente; altra cosa invece è immaginare che ...

matteosalvinimi : #Salvini: Un medico chiede di fare il Natale via Skype e comprare i regali solo su Internet??? Se li faccia lui! Tu… - LucaBizzarri : Ogni santo anno c’è un motivo (ora è il virus ma gli anni scorsi era uguale) per cui a Novembre c’è qualcuno che ri… - ninofrassicaoff : Giù le mani da #stracult ! #ninofrassica #ninofrassicaoff @stracultrai2 @marcogiusti @andreadelogu @fabriggio - nuccia20 : RT @manginobrioches: Urlano 'Giù le mani dal #Natale' quelli che urlavano 'Giù le mani dall'estate, dalle discoteche, dalle spiagge affolla… - ireninax : RT @PSchioppa: #ottoemezzo 'giù le mani dal Natale' Ma come fate a pensare al natale? Ma 700 morti al giorno non vi fanno stare male? Ma la… -

