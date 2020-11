qn_lanazione : Giovanni Galli dopo 40 anni ritrova il raccattapalle che gli passava i risultati. L'ex portiere lo aveva cercato d… - gisellaruccia : @giovanni_damele 'La posizione di Crisanti, che ha tutta la mia stima, è stata molto travisata. Era seccato di cont… - ANSITorino : RT @UniMercatorum: Giovedì 12 novembre, ore 16:00 si terrà la presentazione del libro 'Ripensiamo lo Stato sociale'. Con Sebastiano Fadda,… - la_rossonera : RT @la_rossonera: Giovanni Galli considera Gigio Donnarumma un gradino sotto Meret tecnicamente, anche se Gigio ha più carattere e freddezz… - antoniocpt3 : @la_rossonera Giovanni Galli dovrebbe smetterla di bere prima di rilasciare dichiarazioni.. -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Galli

LA NAZIONE

I calabresi di Giovanni Stroppa, un ex ... dello 0-0 contro la neopromossa di Vincenzo Italiano, tenuta a galla dal suo portiere Ivan Provedel dopo un gol annullato a Robin Gosens.Nessuno vide la caduta. Nessuno vide come andarono le cose. Ma quel volo valse la vita ad Alessandro Galli, l’artigiano di 47 anni di Peccioli, che la mattina del 6 dicembre 2013 morì in un casale in ...