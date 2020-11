Giornata mondiale della televisione, i programmi italiani storici (Di sabato 21 novembre 2020) Il 21 novembre è la Giornata mondiale della televisione. Nonostante lo sviluppo dei social media e delle nuove piattaforme di intrattenimento, è un mezzo ancora centrale. Il 17 dicembre 1996, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 21 novembre Giornata mondiale della televisione, per commemorare la data in cui si è tenuto il primo Forum mondiale dedicato al ruolo di questo mezzo di comunicazione. L’Onu ha invitato tutti gli Stati membri a incoraggiare scambi globali di programmi incentrati su questioni di prioritaria importanza: la pace, la sicurezza, lo sviluppo sociale e la cultura. La televisione del 2020 è chiamata ad avere un ruolo importante nel presentare le questioni di ... Leggi su gqitalia (Di sabato 21 novembre 2020) Il 21 novembre è la. Nonostante lo sviluppo dei social media e delle nuove piattaforme di intrattenimento, è un mezzo ancora centrale. Il 17 dicembre 1996, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 21 novembre, per commemorare la data in cui si è tenuto il primo Forumdedicato al ruolo di questo mezzo di comunicazione. L’Onu ha invitato tutti gli Stati membri a incoraggiare scambi globali diincentrati su questioni di prioritaria importanza: la pace, la sicurezza, lo sviluppo sociale e la cultura. Ladel 2020 è chiamata ad avere un ruolo importante nel presentare le questioni di ...

virginiaraggi : Il Campidoglio questa sera si illumina di verde. Abbiamo raccolto con piacere l’invito dell’Anci in occasione della… - AzzolinaLucia : Oggi celebriamo la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per ricordarci sempre che prot… - antoniospadaro : Domani, #21novembre sarà la Giornata Mondiale degli #Alberi. Ottima occasione per leggere uno spledido articolo di… - lilasart : RT @peoplepubit: #20novembre, Giornata Mondiale per i diritti dell'infanzia. #WorldChildrensDay - FerrettiTamara : RT @peoplepubit: #20novembre, Giornata Mondiale per i diritti dell'infanzia. #WorldChildrensDay -