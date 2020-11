Ginnastica artistica, Serie A: le squadre qualificate alla Finale Scudetto. Brixia favorita, che sorprese al maschile! (Di sabato 21 novembre 2020) Al PalaVesuvio di Napoli si sono disputate le semifinali della Serie A 2020 di Ginnastica artistica. Nel capoluogo campano abbiamo così conosciuto i nomi delle formazioni che domani pomeriggio (a partire dalle ore 16.00) disputeranno la Finale Scudetto e si contenderanno i tricolori del massimo campionato italiano a squadre. Al femminile la Brixia Brescia ha dominato il proprio raggruppamento e domani andrà a caccia del settimo Scudetto consecutivo (il 18mo della storia). La Leonessa può contare sulla classe delle Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio) e partirà con tutti i favori del pronostico, ma nell’innovativa sfida a scontri diretti dovrà comunque fare i conti con il Giglio Montevarchi di Lara Mori e la ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Al PalaVesuvio di Napoli si sono disputate le semifinali dellaA 2020 di. Nel capoluogo campano abbiamo così conosciuto i nomi delle formazioni che domani pomeriggio (a partire dalle ore 16.00) disputeranno lae si contenderanno i tricolori del massimo campionato italiano a. Al femminile laBrescia ha dominato il proprio raggruppamento e domani andrà a caccia del settimoconsecutivo (il 18mo della storia). La Leonessa può contare sulla classe delle Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio) e partirà con tutti i favori del pronostico, ma nell’innovativa sfida a scontri diretti dovrà comunque fare i conti con il Giglio Montevarchi di Lara Mori e la ...

