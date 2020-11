Ginnastica artistica, Serie A: la Brixia domina le semifinali. Ottime Fate, domani caccia allo scudetto contro Giglio e Civitavecchia (Di sabato 21 novembre 2020) Brixia Brescia, Giglio Montevarchi, Ginnastica Civitavecchia. Sono queste le tre formazioni qualificate alla Finale della Serie A 2020 di Ginnastica artistica e che domani pomeriggio (a partire dalle ore 16.00) si daranno battaglia per la conquista dello scudetto del massimo campionato italiano a squadre femminile. La Brixia ha dominato la scena come da pronostico nelle semifinali disputate al PalaVesuvio di Napoli: le Leonesse hanno vinto ben 7 sfide sulle 8 in programma nel gruppo B e hanno chiuso concluso il proprio girone al comando con 22 punti (sui 24 disponibili). Le Campionesse d’Italia, lanciatissime verso la conquista del diciottesimo tricolore della loro storia (il settimo ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)Brescia,Montevarchi,. Sono queste le tre formazioni qualificate alla Finale dellaA 2020 die chepomeriggio (a partire dalle ore 16.00) si daranno battaglia per la conquista dellodel massimo campionato italiano a squadre femminile. Lahato la scena come da pronostico nelledisputate al PalaVesuvio di Napoli: le Leonesse hanno vinto ben 7 sfide sulle 8 in programma nel gruppo B e hanno chiuso concluso il proprio girone al comando con 22 punti (sui 24 disponibili). Le Campionesse d’Italia, lanciatissime verso la conquista del diciottesimo tricolore della loro storia (il settimo ...

