Ghali spiega alla Rai che non è necessario fare il blackface a Tale&Quale Show

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 21 novembre 2020) Io tvb, cara Italia direbbe. Ma questa stessa Italia fa di tutto per farsi volere meno bene di quanto non si immagini. Perché se, dopo tutto quello che è successo nel 2020 con il movimento del Black Lives Matter, siamo ancora qui a parlare di, allora c’è un problema piuttosto serio. La riflessione die ilè arrivata proprio mentre ieri sera, in diretta, Raiuno trasmetteva uno dei suoi programmi di maggiore successo, ovvero Tale e Quale, condotto da Carlo Conti. Nel corso della trasmissione era prevista anche un’imitazione del rapper nato a Milano da genitori tunisini. E questa imitazione prevedeva un trucco olivastro sulla pelle dell’interprete. LEGGI ANCHE > Adele è stata accusata di appropriazione culturale per il suo “tributo”Jamaica ...