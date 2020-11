Ghali polemico dopo la sua imitazione a Tale e Quale show condanna il blackface

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 21 novembre 2020) Ancora una polemica. Non è la prima volta che si parla della scelta di fare delle imitazioni di artisti che hanno la pelle nera, facendo di questo aspetto, un qualcosa di tipico anche per il personaggio famoso che si presta all’. Ed è successo chela puntata del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti,ha detto la sua sui social, dimostrando di non aver molto apprezzato l’fatta da Sergio Muniz, o meglio la scelta di “cambiare il colore della pelle” dell’attore spagnolo. Si parla di “” ossia questa pratica di cambiare, magari anche solo per gioco, in tv, il colore della pelle a qualcuno, enfatizzando forse un aspetto che può essere considerato delicato. La ...