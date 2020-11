Ghali furioso si scaglia contro ‘Tale e Quale Show’ dopo la sua imitazione: ecco il motivo! (Di sabato 21 novembre 2020) Si è aperta e chiusa tra le polemiche questa stagione di Tale e Quale Show, e il motivo è sempre lo stesso: il blackface. dopo il polverone mediatico che si era sollevato già alla prima puntata di questa nuova edizione del talent di Rai Uno, quando Francesco Paolantoni era stato fortemente criticato per l’imitazione di James Brown, ora nell’occhio del ciclone ci è finito anche Sergio Muniz, che ieri sera si è presentato all’appuntamento finale con lo show di Carlo Conti nei panni di Ghali. A lanciare le accuse è stato proprio il diretto interessato, che ha attaccato prima parte della giuria e in particolare Loretta Goggi, che nel momento di esprimere il suo parere ha detto a Muniz che era più carino del cantante, e poi direttamente la trasmissione per l’uso del trucco più scuro e marcato per ricreare il suo color di ... Leggi su isaechia (Di sabato 21 novembre 2020) Si è aperta e chiusa tra le polemiche questa stagione di Tale eShow, e il motivo è sempre lo stesso: il blackface.il polverone mediatico che si era sollevato già alla prima puntata di questa nuova edizione del talent di Rai Uno, quando Francesco Paolantoni era stato fortemente criticato per l’di James Brown, ora nell’occhio del ciclone ci è finito anche Sergio Muniz, che ieri sera si è presentato all’appuntamento finale con lo show di Carlo Conti nei panni di. A lanciare le accuse è stato proprio il diretto interessato, che ha attaccato prima parte della giuria e in particolare Loretta Goggi, che nel momento di esprimere il suo parere ha detto a Muniz che era più carino del cantante, e poi direttamente la trasmissione per l’uso del trucco più scuro e marcato per ricreare il suo color di ...

