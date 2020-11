GF Vip, Tommaso Zorzi su Selvaggia Roma: “Mi hanno detto che rubava i vestiti” (Di sabato 21 novembre 2020) Selvaggia Roma come un uragano al GF Vip 5 Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che venerdì scorso Selvaggia Roma è entrata nella casa più spiata d’Italia. Il suo ingresso ha creato un po’ di scompiglio ad Elisabetta Gregoraci che sembra essere gelosa del rapporto che quest’ultima ha con Pierpaolo Pretelli. Inoltre, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha svelato di aver avuto dei brevi flirt con tanto di baci con Enock Barwuah e l’ex Velino di Striscia la Notizia. Nelle ultime ore, invece, Tommaso Zorzi ha raccontando un clamoroso retroscena sulla nuova gieffina. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e tanto altro ancora. Tommaso Zorzi svela un retroscena su Selvaggia ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 21 novembre 2020)come un uragano al GF Vip 5 Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che venerdì scorsoè entrata nella casa più spiata d’Italia. Il suo ingresso ha creato un po’ di scompiglio ad Elisabetta Gregoraci che sembra essere gelosa del rapporto che quest’ultima ha con Pierpaolo Pretelli. Inoltre, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha svelato di aver avuto dei brevi flirt con tanto di baci con Enock Barwuah e l’ex Velino di Striscia la Notizia. Nelle ultime ore, invece,ha raccontando un clamoroso retroscena sulla nuova gieffina. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e tanto altro ancora.svela un retroscena su...

