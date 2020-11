GF Vip | Selvaggia Roma si chiarisce con Elisabetta Gregoraci | “Pierpaolo mi ha deluso” VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 21 novembre 2020)edhanno avuto il confronto tanto atteso. L’influencer da un milione di follower è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con l’intenzione di fare saltare i nervi alla ex di Briatore e, dopo alcuni giorni in Cucurio, è riuscita perfettamente a farle perdere la pazienza. GF Vip,si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.