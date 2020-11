Gf Vip | notte di fuoco dopo la diretta tv Selvaggia Roma verso la resa | Francesco Oppini emerge

(Di sabato 21 novembre 2020)dila puntata del Gf Vip. In trasmissione l’ennesima valanga di volgarità che hanno scatenato anche la rabbia dei social. Il momento peggiore, quando la solitasi è spinta al punto di dare della «cornuta» alla fidanzata di Enock intv. Gelo in studio. Poi, finito il programma, la lite ha vissuto un secondo atto, con Dayane che ha continuato a gettare veleno, apostrofando Elisabetta Gregoraci “chioccia con i suoi pulcini”. Una frase ripetuta più di una volta, alla quale nessuno ha voluto dare risposta. Perché è meglio ignorare. Gf Vip,in difficoltà Ma sempre nellac’è stata ladi. Forse l’influencer ha ...

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, volano stracci tra la Roma e la compagnia del ... baci e messaggi ambigui con Selvaggia in cui le chiedeva di trascorrere la notte insieme. Lui ha ...Nella Casa del Grande Fratello VIP è ormai tarda notte e Dayane, appena terminata la puntata, si scaglia furiosamente in un acceso confronto con Enock per la Nomination ricevuta. Infatti la modella br ...