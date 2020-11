Gf Vip, Maria Teresa Ruta si commuove parlando del figlio Gian Amedeo: “Ho chiesto il suo perdono” (Di sabato 21 novembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando ogni giorno dei momenti davvero imperdibili. Tra battibecchi, momenti di tensione ma anche divertenti il reality si arricchisce sempre più di novità e sorprese. Al timone è sempre presente Alfonso Signorini ed è affezionato ad ogni concorrente della casa. Nel corso della puntata di ieri sera Maria Teresa Ruta è stata chiamata nella stanza super led. Le vengono mostrate delle clip che la ritraggono insieme ai suoi due figli: Guenda e Gian Amedeo. Ed è proprio in quel momento che gli occhi della Ruta si fanno lucidi e non riesce a trattenere le lacrime. La showgirl si sofferma il particolar modo sul rapporto con Gian Amedeo. Maria Teresa Ruta in ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 21 novembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando ogni giorno dei momenti davvero imperdibili. Tra battibecchi, momenti di tensione ma anche divertenti il reality si arricchisce sempre più di novità e sorprese. Al timone è sempre presente Alfonso Signorini ed è affezionato ad ogni concorrente della casa. Nel corso della puntata di ieri seraè stata chiamata nella stanza super led. Le vengono mostrate delle clip che la ritraggono insieme ai suoi due figli: Guenda e. Ed è proprio in quel momento che gli occhi dellasi fanno lucidi e non riesce a trattenere le lacrime. La showgirl si sofferma il particolar modo sul rapporto conin ...

