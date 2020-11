GF Vip | Adua Del Vesco si sfoga con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 21 novembre 2020) Ieri sera, dopo la puntata del GF Vip,Delsi è lasciata andare in un pianto liberatorio. La concorrete siciliana, dispiaciuta per le tante nomination ricevute, si èta con. Scopriamo insieme cos’è successo al termine della ventesima puntata. GF Vip,Deldelusa dai suoi compagni, al termine della ventesima puntata del GF Vip, ha cercato di dare un po’ di conforto adDerimasta delusa per le tante nomination ricevute da parte dei suoi compagni d’avventura. La concorrente siciliana ha affermato: ”Non mi importa niente a me delle nomination ma non ...