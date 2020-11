Gero Riggio | è uscito il nuovo singolo ‘Veleno’

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020) E’in rotazione radiofonica “Veleno” ile secondoestratto del cantautore siciliano, brano che è contenuto nell’album “Un Anno in più” “Veleno” è la prima ballad del disco, un dialogo tra due amanti, tra due persone che hanno deciso di mettere la parola fine sulla loro relazione, che si interrogano sulla loro condizione, sul bisogno di tornare sui propri passi, sul sentiero della ragione e non dell’istinto: “E così, seduti di notte sulla battigia, a chiedersi se non è il caso di partire con la mente e farsi travolgere dalla passione, quell’ultima volta per poi dirsi addio probabilmente per sempre. Quante volte abbiamo avuto l’impressione di avere intrapreso una strada sbagliata nelle nostre decisioni non solo sentimentali? Quella strada sbagliata che però ci ha ...