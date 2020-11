(Di sabato 21 novembre 2020) In casala vittoria inizia a mancare seriamente. Dopo i tre punti conquistati all'esordioil Crotone, il Grifone ha perso smalto, anche a causa del focolaio Covid che ha colpito duramente la squadra. Il tecnico Rolandoanalizza il momentosua formazione ai microfoni diChannel: "Queste ultime due settimane sono andate bene. Abbiamo lavorato nel modo migliore con chi era a disposizione. Abbiamo lavorato sia sotto il punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico perché c'era da assimilare tante cose e con i giocatori che sono rimasti abbiamo fatto una bella mole di lavoro. Voglio vedere unoche assomigli a quella che è stata la nostra partenza in questo campionato. Allagiornata abbiamo fatto una...

ItaSportPress : Genoa, Maran: 'Voglio rivedere lo spirito della prima gara contro il Crotone' - - 1canalesport : Genoa, Maran: 'Udine deve essere il nuovo inizio di un altro campionato' - jacopodantuono : Convocati #Udinese #Genoa e probabili formazioni, #Maran: 'voglio un grifo spavaldo' - CorriereQ : Genoa, Maran verso l’Udinese: “Attenti agli episodi, ci sono costati cari” - sportli26181512 : Genoa, Maran: 'Qualche nazionale partirà dall'inizio, ci serve coraggio': Rolando Maran, allenatore del Genoa, parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Maran

I liguri fanno visita all'Udinese: "Dobbiamo mettere in campo lo stesso spirito della prima giornata, per noi questa deve essere come una ...GENOVA - Rolando Maran, tecnico del Genoa, guarda alla partita con l'Udinese, domenica 22 alle 18 allo Stadio Friuli, con fiducia: "Voglio vedere uno spirito che assomigli a quella che è stata la nost ...