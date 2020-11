Gang di ragazzini a caccia di pedofili da punire | ucciso un insegnante

Leggi su meteoweek

(Di sabato 21 novembre 2020) Unadiin Olanda cerca di trovare iche si nascondono in rete, gli tende degli agguati e, talvolta, li uccide. L’ultima vittima è stato un, che non aveva precedenti penali. Ci sarebbero stati altri 250 episodi. I gruppi online nati per il “bene comune” in Olanda sono sempre di più. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.