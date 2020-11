Gallinari passa ad Atlanta | triennale da 20 milioni a stagione

Leggi su agi

(Di sabato 21 novembre 2020) AGI - A 32 anni e dopo quattordici stagioni in Nba, Danilo Gallinari si regala una nuova avventura: giocherà con gliHawks con un contratto da favola. L'ex giocatore degli Oklahoma Thunder, svincolato, firmerà un contrattoda poco più di 20di dollari a, per un totale di 61,5. Per il 'Gallo' un piccolo record: è il primo giocatore ultratrentenne e senza presenze nella All-Star a strappare un contrattocon cifre da big. Per il campione lodigiano è la quinta squadra in Nba dopo i New York Knicks, i Denver Nuggets, i Los Angeles Clippers e Oklahoma.