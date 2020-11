Galli: “Sarò volontario per il vaccino. Crisanti? È stato travisato” (Di sabato 21 novembre 2020) Massimo Galli è pronto a sottoporsi in prima persona alla sperimentazione di uno dei vaccini prodotti contro il Covid-19. Nell’attesa del via libera, però, chiede alla popolazione di continuare a rispettare le norme di restrizione. Dalla corsa al vaccino, a cui contribuirà in prima persona, fino alla necessità di arginare il Natale per evitare che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 21 novembre 2020) Massimoè pronto a sottoporsi in prima persona alla sperimentazione di uno dei vaccini prodotti contro il Covid-19. Nell’attesa del via libera, però, chiede alla popolazione di continuare a rispettare le norme di restrizione. Dalla corsa al, a cui contribuirà in prima persona, fino alla necessità di arginare il Natale per evitare che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

occhio_notizie : 'Se scoprirò che il ruolo di principal investigator non è in conflitto con quello di volontario sarò tra i primi a… - cumaldi : @mariogiordano5 Sarò. Se vedo il Galli, me ne vò...!!! - MarciasAgostino : #Galli 'Natale su Skype o Zoom e regali su Internet'. Sarò un tradizionalista ma il Natale lo festeggerò in famigl… -