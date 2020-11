G20, Donald Trump: voglio lavorare con voi ancora per molto tempo (Di sabato 21 novembre 2020) Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al G20. Ai leader mondiali il presidente Usa avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro 'per lungo tempo', intravedendo una 'decennio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020)porta la sua battaglia elettorale al G20. Ai leader mondiali il presidente Usa avrebbe detto di non vedere l'ora dicon loro 'per lungo', intravedendo una 'decennio ...

Il presidente Usa Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al summit G20: ai leader mondiali il tycoon avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro «per ...

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al G20. Ai leader dei 20 più grandi paesi al mondo avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro "per lungo tempo", ...

