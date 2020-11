Frittata di zucchine e tonno (Di sabato 21 novembre 2020) Questa ricetta di è molto semplice, comoda e facile da preparare anche per chi non ha molta esperienza in cucina però è veramente un piatto ricco di gusto e dal sapore particolare. Vediamo insieme la ricetta. Fettine di vitello in padella Segui Termometro Politico su Google News Ingredienti 8-9 uova 5 zucchine grandi 200 g di tonno in scatola Sale fino q.b. 3-4 cucchiai di olio evo Iniziamo la preparazione della Frittata con zucchine e tonno lavando le zucchine, poi rimuovete le estremità e grattugiatele in un canovaccio asciutto e pulito, quindi strizzate le zucchine e procedete con la preparazione. Prendete una padella capiente, aggiungete l’olio extravergine di oliva e lasciate scaldare qualche minuto. Aggiungete in padella le ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 21 novembre 2020) Questa ricetta di è molto semplice, comoda e facile da preparare anche per chi non ha molta esperienza in cucina però è veramente un piatto ricco di gusto e dal sapore particolare. Vediamo insieme la ricetta. Fettine di vitello in padella Segui Termometro Politico su Google News Ingredienti 8-9 uova 5grandi 200 g diin scatola Sale fino q.b. 3-4 cucchiai di olio evo Iniziamo la preparazione dellaconlavando le, poi rimuovete le estremità e grattugiatele in un canovaccio asciutto e pulito, quindi strizzate lee procedete con la preparazione. Prendete una padella capiente, aggiungete l’olio extravergine di oliva e lasciate scaldare qualche minuto. Aggiungete in padella le ...

La frittata di zucchine è un piatto semplice, ma veloce e gustoso. Potete mangiarlo insieme ad un contorno o nel panino, come da tradizione.

In questo periodo le nostre uscite di casa sono limitate. Sia che ci si trovi in una zona rossa, arancione o gialla. Per evitare il contagio bisogna ...

La frittata di zucchine è un piatto semplice, ma veloce e gustoso. Potete mangiarlo insieme ad un contorno o nel panino, come da tradizione.In questo periodo le nostre uscite di casa sono limitate. Sia che ci si trovi in una zona rossa, arancione o gialla. Per evitare il contagio bisogna ...