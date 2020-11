Friburgo-Mainz 05 domenica 22 novembre | ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 21 novembre 2020) Primo incontrole di questa ottava giornata di Bundesliga e tocca aldi Streich ospitare il Magonza. Padroni di casa senza vittorie da 6 gare, complice in parte anche un calendario difficile che li ha visti opposti alle prime della classe. L’ultima gara con il Lipsia non ha avuto molta storia, con i roten bullen in InfoBetting: Scommesse Sportive e