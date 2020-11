Fratelli di Crozza | video delle imitazioni e monologhi | puntata del 20 novembre 2020

(Di sabato 21 novembre 2020)di, ie ledelladi venerdì 20su NOVE. De Luca, Zaia, Zangrillo, Spirlì, Conte() Venerdì 20, è andata in onda la nuovadello show di satira politica di NOVE,di, lo show live con Maurizioin onda ogni venerdì alle 21:30. Nella nuovaha continuato a parlare della sanità in calabria, imitando, stavolta in solitaria, il presidente Spirlì. Ma è anche tornato nei panni di Vincenzo De Luca, del Presidente Conte, di Luca Zaia e del dott. Zangrillo.di– ...

Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Crozza - De Luca: 'Zaia campione di tampone acrobatico e fachiro del cotton fioc': Durante la puntata di Fratelli di Croz… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Crozza - De Luca: 'Zaia campione di tampone acrobatico e fachiro del cotton fioc': Durante la puntata di Fratelli di Croz… - RepubblicaTv : Crozza - De Luca: 'Zaia campione di tampone acrobatico e fachiro del cotton fioc': Durante la puntata di Fratelli d… - bubinoblog : #ASCOLTITV 20 NOVEMBRE 2020: CHIUDE TALE E QUALE SHOW, GFVIP, FRATELLI DI CROZZA, QUARTO GRADO - CorriereCitta : #Ascoltitv venerdì 20 novembre 2020: Tale e Quale Show, GF Vip, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, dati Auditel e sh… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Crozza

MAM-e

Maurizio Crozza, nel corso del monologo di “Fratelli di Crozza” in onda il venerdì in prima serata sul Nove, commenta con la sua caustica ironia le trattative tra Governo e Regioni sulle regole per il ...Un esilarante Maurizio Crozza – nella puntata di “Fratelli di Crozza” in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – torna a vestire i panni del governatore Luca Zaia mentr ...